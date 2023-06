Extraprofitti, nel calcolo anche gli utilizzi di riserve in sospensione d’imposta di Luca Gaiani









Per il calcolo del contributo straordinario di solidarietà delle imprese del settore energetico, in scadenza il prossimo 30 giugno, ritornano ad essere rilevanti gli utilizzi di riserve in sospensione di imposta. L’articolo 22 del Dl 61/2023, in vigore dal 2 giugno, abroga infatti la norma, contenuta nel Dl 34/2023 (decreto Bollette), che ne aveva disposto l’esclusione dal reddito da prendere a base per il contributo in questione.

Cambiano in corsa le regole per il contributo straordinario 2023 introdotto...