Extraprofitti energia, il contributo 2023 non è assimilabile all’Ires

Il contributo 2023 sugli extraprofitti delle aziende energetiche non può essere assimilato all’Ires. A stabilirlo è la sentenza 27/2024 della Corte costituzionale con la quale sono state dichiarate in parte inammissibili ed in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Valle d’Aosta con riguardo all’articolo 1, commi 115 e successivi, della legge 197/2022. Si tratta delle norme che hanno introdotto il pagamento di un «contributo di solidarietà temporaneo» sui...

