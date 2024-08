F24, due nuovi codici tributo per i prodotti contenenti nicotina

Con la risoluzione n. 42/E, l’agenzia delle Entrate risponde alla richiesta dell’agenzia delle Dogane e dei monopoli di identificare dei codici tributo per il versamento in F24 dell’indennità di mora e degli interessi per il ritardato pagamento dell’imposta di consumo di prodotti contenenti nicotina (ad eccezione del tabacco).

I codici sono:

5503, denominato «indennità di mora sul ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti diversi dal tabacco che contengono nicotina di cui all’articolo 62-quater.1, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504», e

5504, denominato «Interessi sul ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti diversi dal tabacco che contengono nicotina di cui all’articolo 62-quater.1, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».



Andranno...