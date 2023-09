Fabbricati storici: sì all’Imu dimezzata anche senza il sì formale al cumulo di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio

Sì all’Imu dimezzata per i fabbricato storici anche in assenza di formale riconoscimento e al cumulo dell’agevolazione. È quanto chiarito da recenti ordinanze di Cassazione circa la spettanza delle misure di vantaggio previsto in tema di immobili di interesse storico o artistico soggetti a tutela dal Codice dei beni culturali (articolo 10 Dlgs 42/2004). Vale a dire beni, mobili e immobili, appartenenti allo Stato, Regioni, altri enti pubblici territoriali, nonché ogni altro ente privato, ivi inclusi...