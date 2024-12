Fattura semplificata anche per importi oltre 400 euro

Fattura semplificata per i contribuenti forfettari anche per importi superiori a 400 euro. Tra le agevolazioni previste dal Dlgs 180/2024 per i forfettari nazionali, nonché per le piccole e medie imprese Ue che si avvalgono del regime di esenzione in Italia, di rilievo è la possibilità di emettere la fattura in modalità semplificata ex articolo 21- bis del Dpr 633/1972, anche oltre l’importo massimo di 400 euro previsto per gli altri operatori nazionali.

La semplificazione opera ovviamente laddove...