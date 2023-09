Fatture energetiche tardive, comunicazione senza sanzione di Luca Gaiani

Link utili Entrate, risposta a interpello 429/2023 Altri provvedimenti









In caso di fatture integrative per acquisti di energia e gas del terzo trimestre 2022, giunte dopo il 16 marzo 2023, c’è tempo fino al 30 settembre per trasmettere tardivamente la comunicazione dei crediti di imposta 2022 e operare la compensazione. Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate nella risposta 429/2023, diffusa il 18 settembre, in cui precisa che la presentazione tardiva della comunicazione non richiede la «remissione in bonis» e il versamento della sanzione di 250 euro, che resta dovuto, ...