Fatture ricevute e registrate, check per la detrazione Iva

La detrazione dell’Iva sugli acquisti va esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto il relativo diritto. Bisogna quindi fare molta attenzione a rispettare i termini per non “perdere” l’imposta anche perché, come ci ricorda la risposta a interpello 479 del 2023, il recupero mediante dichiarazione integrativa è ammesso solo a certe condizioni.

Termini per la detrazione

Per determinare correttamente il termine entro cui è possibile esercitare il diritto di detrazione è necessario individuare...