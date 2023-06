Fermo amministrativo possibile sull’auto del manager a uso «misto» di Giorgio Emanuele Degani, Damiano Peruzza

La Cgt di secondo grado delle Marche, con sentenza n. 163/3/2023, ha chiarito che la misura cautelare del fermo amministrativo può colpire anche l’autovettura dell’amministratore della società; ciò in quanto è onere del contribuente dimostrare in concreto l’indispensabilità del bene ai fini dell’esercizio dell’attività imprenditoriale, non potendo considerare a priori il bene come strumentale all’attività d’impresa.

La normativa

L’istituto cautelare del fermo amministrativo colpisce la generalità dei beni mobili...