Figli a carico, l’assegno unico finisce nella precompilata

Nella dichiarazione precompilata 2024 arriva l’Assegno unico e universale (Auu) per i figli a carico, i cui dati saranno trasmessi direttamente dall’Inps all’agenzia delle Entrate.

Lo prevede il provvedimento congiunto adottato dai direttori dei due enti, pubblicato ieri: a partire dai dati relativi all’anno 2023, in via sperimentale, l’Inps trasmetterà in via telematica all’Agenzia i dati relativi ai familiari per i quali è stato riconosciuto l’assegno unico. L’invio va fatto entro il 16 marzo dell...