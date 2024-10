Fisco, la riforma per imprese e professionisti arriva in Parlamento

Lasciato al decreto Omnibus il bonus di 100 euro, che verrà erogato a Natale e non più per l’Epifania, il decreto Irpef -Ires è pronto ad avviare l’iter per l’esame in Parlamento. Dopo oltre cinque mesi dal Consiglio dei ministri che lo aveva approvato in via preliminare, il testo del decreto ha ricevuto finalmente la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato e può quindi arrivare sui banchi di deputati e senatori delle commissioni Finanze per arrivare ai pareri e poi all’approvazione definitiva...

