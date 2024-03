Fisco, violazioni formali punite se ostacolano davvero i controlli

Solo le violazioni che non pregiudicano in concreto l’attività di controllo (e che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo) possono essere considerate “meramente formali”, e dunque non sanzionate.

Lo stabilisce lo schema di decreto legislativo sulle sanzioni per le violazioni tributarie – approvato nei giorni scorsi in Cdm e ancora in attesa di approdo in Parlamento – proponendo una modifica all’articolo 6, comma 5-bis, del Dlgs 472/1997. ...