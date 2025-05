Fondi comuni, delibera impugnabile degli investitori

Il fondo comune di investimento non è un soggetto di diritto, ma un mero patrimonio separato della Società di gestione del risparmio che lo gestisce e le deliberazioni dell'assemblea dei sottoscrittori sono da costoro impugnabili per annullabilità o nullità in base alle norme del Codice civile sull'invalidità delle delibere di assemblea di Spa. In altre parole, la tutela dei sottoscrittori non può essere realizzata riconoscendo loro un semplice diritto al risarcimento del danno che essi dimostrino...

