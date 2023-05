Fondi per fare impresa nell’Italia dei borghi di Roberto Lenzi









Domande dall’8 giugno per partecipare al bando «imprese borghi» con una dotazione di 200 milioni. Possono accedere le imprese in qualità di soggetti realizzatori, in numero minimo di tre e massimo di cinque. Anche le persone fisiche, insieme con le Pmi, potranno partecipare con progetti in aggregazione, mediante sottoscrizione di accordi di collaborazione. Questi dovranno essere formalizzati entro la data di presentazione della domanda e dovranno avere una durata congrua con le finalità e gli obiettivi...