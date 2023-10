Fondi al Terzo settore, Onlus escluse se non iscritte al Runts di Anna Emanuela Paolillo e Jessica Pettinacci

Terzo settore: arrivano i chiarimenti sui requisiti soggettivi per l’avviso 2/2023, il cui termine ultimo per l’accesso è il 6 novembre prossimo. Con la pubblicazione delle Faq, avvenuta lo scorso 16 ottobre, il ministero del Lavoro e politiche sociali interviene con precisazioni importanti volti a sciogliere i dubbi sorti dalla lettura dell’avviso 2/2023, per l’accesso agli oltre 22 milioni di euro stanziati per quest’anno per iniziative e progetti di rilevanza nazionale in base dell’articolo 72...