Fondo di garanzia Pmi aperto anche alle Mid cap sotto i 250 dipendenti

Una novità importante arriva dalla legge di Bilancio 2025 per le imprese Mid cap, quelle realtà aziendali che, pur non essendo considerate piccole e medie imprese (Pmi), hanno una struttura dimensionale contenuta. Grazie alla nuova disposizione, anche le Mid cap con meno di 250 dipendenti potranno accedere alla garanzia del Fondo di garanzia per le Pmi, superando una limitazione che penalizzava diverse aziende.

Misura per le Mid cap “ibride”

Un caso particolarmente ricorrente riguarda le imprese che, pur avendo una struttura media...