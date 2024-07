Forfettari, per il concordato un test sulle soglie di ricavi

Gli articoli in questa pagina affrontano i temi trattati nella sessione di approfondimento di Master Telefisco del 17 luglio.

I contribuenti forfettari sono, ad oggi, coloro che più potrebbero mostrare interesse per il concordato preventivo biennale. A differenza di quanto previsto per i soggetti Isa, per loro l’applicazione è limitata al solo periodo d’imposta 2024, ragion per cui potranno manifestare l’opzione potendo beneficiare del confronto con il reddito effettivo già conseguito...