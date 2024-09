Fotovoltaico, avvio possibile l’anno dopo l’installazione

A settembre parte a pieno ritmo Transizione 5.0, ma non solo. Con il rientro dalle vacanze le imprese e i professionisti si stanno cimentando su Transizione 5.0, considerando che il decreto direttoriale è uscito il 6 agosto 2024 e la circolare operativa il 16 agosto 2024. I tecnici che devono certificare il risparmio energetico, se non in possesso di misurazioni certe relative ai consumi relativi all’anno antecedente l’intervento, devono ricorrere a misurazioni attuali a sostegno dei calcoli. Devono...

