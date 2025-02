Fotovoltaico, contributi sull’energia in attesa della Corte di giustizia

Extraprofitti fotovoltaico in attesa di una risposta. A breve, la Corte di giustizia europea deciderà se il tetto istituito dal Dl 4/2022 sui ricavi dell’energia è in contrasto con i principi dell’Unione europea.

L’articolo 15-bis del Dl del Dl 4/2022 (cosiddetto decreto “sostegni ter”) ha previsto che il corrispettivo per la cessione di energia, con riferimento agli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW, anziché essere determinato dal mercato, è determinato dal legislatore in via autoritativa...