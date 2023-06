Franchigia 5% sul reddito più alto del triennio di Alessandra Caputo









La franchigia del 5% con cui abbattere la base imponibile da assoggettare a flat tax va calcolata sul reddito più elevato del triennio. La quota di reddito assoggettata alla tassa piatta va esclusa dalla base di calcolo per le determinare le aliquote progressive Irpef. La circolare in bozza delle Entrate chiarisce le regole operative per determinare il reddito da assoggettare alla flat tax.

Il comma 55 della legge 197/2022 prevede l’applicazione della tassa piatta su una base imponibile pari alla ...