Gasolio agricolo, con la riforma delle accise restano le agevolazioni fiscali

Garantito il regime speciale sulle accise per il gasolio agricolo, indispensabile per non aumentare i costi di produzione e, di conseguenza, i prezzi al consumo, evitando così nuovi oneri per agricoltori e pescatori. È quanto emerge dal decreto di riforma sulle accise approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri del 13 marzo 2025.

Facciamo un passo indietro. La delega fiscale (legge 111/2023) detta i principi e i criteri direttivi anche per la revisione delle disposizioni vigenti in materia...