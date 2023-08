Geografia delle Corti destinata a cambiare di Ivan Cimmarusti









Il trend storico di calo della litigiosità tra contribuenti e amministrazione – scesa di oltre il 43% nell’ultimo decennio – ha reso obsoleta e troppo costosa per lo Stato l’attuale organizzazione delle Corti di giustizia tributarie, ancorata a flussi di cause in entrata risalenti al biennio 2006-07, quando si registrava un’emergenza legata all’aumento del contenzioso. Un tema da tempo sotto analisi del ministero dell’Economia (e anticipato dal Sole 24 Ore il 9 gennaio scorso), che con l’istituzione...