Giochi, la riforma riparte dalla gara del Lotto

Via libera delle commissioni Finanze di Camera e Senato allo schema di decreto con cui il governo riscrive le regole del gioco online. Due pareri favorevoli dove però, a Montecitorio, preferiscono porre qualche vincolo in più al Governo inserendo come condizione l’introduzione nel decreto di una norma che preveda «senza indugio» l’avvio «da parte dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli della procedura di affidamento, nel rispetto dei princìpi e delle regole europee e nazionali, della gestione del...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi