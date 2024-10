Giustizia tributaria, le prime sentenze chiudono le porte alle nuove prove in appello

Con le modifiche all’articolo 58 del Dlgs 546/1992, per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 5 gennaio 2024, è inibita la possibilità di ammettere nuovi mezzi di prova e di produrre nuovi documenti salvo che i giudici non li ritengano indispensabili ai fini della decisione, ovvero, che le parti dimostrino di non averli potuti depositare per cause ad essi non imputabili.

La modifica

Ma facciamo un passo indietro. Con il Dlgs 220/2023, che ha attuato la delega della riforma fiscale (legge 111/2023), ...