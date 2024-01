Global minimum tax, decorrenze differenziate per i tre prelievi impositivi

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dlgs 27 dicembre 2023, n. 209, l’Italia ha formalmente recepito le disposizioni recate dalla Direttiva (Ue) 2022/2523, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione (c.d. Global Minimum Tax o Gmt). La Gmt si applicherà in capo alle imprese localizzate in Italia che fanno parte di un gruppo multinazionale o nazionale con ricavi annui pari o superiori a 750 milioni di euro risultanti nel bilancio consolidato della controllante capogruppo in almeno due dei quattro esercizi immediatamente precedenti a quello considerato (in linea generale, il 2024 quale esercizio che inizia a decorrere dal 31 dicembre 2023).