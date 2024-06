Holding industriali, irrilevanti i finanziamenti alle partecipate indirette

Per le holding di partecipazione non finanziaria (cosiddette ««holding industriali»), ai fini del test annuale della prevalenza di cui all’articolo 162-bis, comma 3, del Tuir, non rilevano al numeratore del rapporto i finanziamenti erogati alle partecipate indirette, ma unicamente quelli relativi alle partecipate dirette.

È questa la conclusione a cui...