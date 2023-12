Holding, sei punti chiave per scegliere tra società semplice, Srl e trust

Quando si decide di costituire una holding, nella maggior parte dei casi la preferenza dei clienti – almeno iniziale – è per la società a responsabilità limitata (Srl), mentre vengono trascurate valide alternative, quali la società semplice o il trust. Non c’è una soluzione in assoluto migliore delle altre: la scelta va fatta analizzando le diverse variabili.

1. Costi di gestione

Dal punto di vista dei costi di gestione, la soluzione più “economica” è rappresentata dalla società semplice, che prevede adempimenti molto...