I beni nel magazzino di partenza non si considerano ceduti

Ai fini delle imposte dirette ed indirette, in caso di vendita di beni mobili trasportati e montati presso la sede dell’acquirente, rileva il momento in cui i beni escono dalla materiale disponibilità del venditore: non quello il cui il venditore avvisa il cliente della messa a disposizione dei beni presso il magazzino di partenza. Lo afferma la Cassazione nell’ordinanza 25757/2024.

La contestazione sui ricavi

Una società si vedeva contestare dall’agenzia delle Entrate l’errata dichiarazione delle voci di bilancio, che avrebbero...