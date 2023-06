I bonus ai condizionatori passano da tre sconti fiscali di Luca De Stefani , Giuseppe Latour

L’installazione di pompe di calore guarda già alle innovazioni in arrivo con le regole europee ma con le diverse agevolazioni cambiano i requisiti









Tre strade per agevolare l’installazione di condizionatori con pompa di calore. Dalla più semplice (il bonus per le ristrutturazioni ordinario, al 50%) alla più complessa (il superbonus al 90%), passando per l’ecobonus al 65%, ma con requisiti differenti da conoscere prima di avviare le operazioni. Gli interventi sugli impianti di condizionamento possono essere agevolati e, con l’elettrificazione contemporanea dell’impianto di riscaldamento, guardano in qualche modo già al futuro. L’Europa, infatti...