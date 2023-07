I paletti per scissioni e trasformazioni di Angelo Busani









Una delle più importanti innovazioni nella disciplina della fusione transfrontaliera, recata dal D lgs 19/2023, è che in ogni stato del procedimento è acceso un faro sul fatto che l’operazione non pregiudichi i crediti dello Stato e delle pubbliche amministrazioni e non si risolva nella delocalizzazione di un’attività che abbia beneficiato, nello Stato «di partenza», di misure di sostegno. Analoga disciplina, con gli adattamenti del caso, connota anche la scissione transfrontaliera e la trasformazione...