Il beneficiario del trust non compila sempre RW di Michela Folli e Marco Piazza









Questo articolo affronta uno dei temi della sessione di approfondimento di Master Telefisco del 26 aprile, dedicata alla dichiarazione delle persone fisiche.

Non sempre i beneficiari dei trust sono obbligati a indicare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi – in qualità di “titolari effettivi” per la normativa antiriciclaggio – gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria detenuti dal trust (articolo 4, comma 1, Dl 167/90).

La sussistenza dell’obbligo dipende...