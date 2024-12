Il beneficio sarà applicabile a tutto il reddito fiscale 2025

Ires premiale, la riduzione di aliquota del 4% si applica all’intero reddito fiscale 2025. Una volta raggiunte le cinque condizioni richieste per l’ingresso nel regime agevolato, il beneficio non è condizionato dall’ammontare dell’utile 2024 trattenuto a riserva né da quello degli investimenti minimi realizzati. È dunque possibile ottenere vantaggi fiscali molto elevati anche in presenza di accantonamenti o investimenti di importi contenuti. Da monitorare, negli anni successivi, la sorte della riserva...

