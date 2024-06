Il concordato preventivo riallinea i costi fuori rotta

Concordato preventivo biennale 2024 - 2025 legato alla massimizzazione dell’esito ai fini Isa sul periodo d’imposta 2023. Gli esempi presentati in pagina, con risultati diversi a seconda dei casi, e non sempre in linea con le aspettative, confermano che è questa la parte più importante che porta alla determinazione della proposta concordataria per il biennio 2024-2025.

Il risultato finale è poi, in tono sicuramente minore, influenzato da altre variabili. In primis da un coefficiente definito di benchmark...