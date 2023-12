Il credito d’imposta non decade se non è indicato in dichiarazione

La mancata indicazione nei modelli dichiarativi fiscali (Redditi, Irap, Iva e 770) di crediti d’imposta derivanti da agevolazioni, purché spettanti, non avrà più come conseguenza la decadenza dal relativo beneficio: è uno dei principi previsti, per il futuro, dallo schema di decreto legislativo sugli Adempimenti approvato in via definitiva dal governo. La norma intende mettere fine a situazioni spiacevoli frequentemente accadute e spesso oggetto di contenzioso, in cui il contribuente, pur avendo ...

