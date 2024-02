Il giudicato penale fa stato nel processo tributario

In attesa dell’entrata in vigore della riforma dei reati fiscali - lo schema di decreto delegato ha ricevuto il primo via libera dal Cdm del 21 febbraio scorso - una decisione della Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia anticipa gli effetti del giudicato penale nel processo tributario.

Con la sentenza 324/2024, depositata il 31 gennaio, i giudici (pres. Izzi, rel. Fortunato) hanno accolto l’appello della Onlus contribuente (Sodalitas Victoria Cooperativa Sociale) relativo a dieci avvisi...