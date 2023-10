Il governo riparte dalla Riforma a costo zero di Salvatore Padula









Con un primo pacchetto di semplificazioni sugli adempimenti e con la revisione e il rafforzamento di molti princìpi contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente, la riforma fiscale si avvia a pieno titolo sulla strada dell’attuazione, dopo il decreto relativo a Irpef e Ires e dopo quello sulla fiscalità internazionale, entrambi collegati alla manovra economica.

In un contesto in cui è molto complicato pensare alla riforma fiscale in termini di riduzione delle imposte – e infatti persino i ...