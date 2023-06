Il mancato visto sulla dichiarazione rappresenta una violazione meramente formale di Elettra Bandi

La mancata apposizione sulla dichiarazione del visto di conformità costituisce, ai fini dell’applicazione delle sanzioni, una violazione meramente formale, non equiparabile a un omesso versamento, in quanto non pregiudica l’esercizio delle attività di controllo da parte dell’ente accertatore né incide sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo. È quanto prevede la sentenza 1185/3/2023 della Cgt Calabria.

Tale sentenza è in linea con le recenti pronunce della...