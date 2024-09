Il patteggiamento non blocca il concordato preventivo

Il patteggiamento non blocca l’accesso al concordato preventivo: la preclusione scatta, infatti, solo se la pena supera i due anni. Per la soglia dei 5mila euro di debiti e tributari la verifica va fatta congiuntamente nei casi in cui sono presenti entrambi. La definitività degli atti di accertamento da cui scaturiscono i debiti deve essere verificata alla data del 31 dicembre 2023 per quanto riguarda il primo biennio del concordato. «Nessun tipo di atteggiamento repressivo» verso chi deciderà di...

