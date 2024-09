Il periodo intermedio fa «esercizio» anche se di durata inferiore all’anno

Bilanci intermedi redatti utilizzando gli stessi criteri di redazione del bilancio di esercizio, considerando il periodo intermedio come autonomo “esercizio” anche se di durata inferiore all’anno.

E’ quanto prevede la bozza del principio contabile Oic 30 posto in consultazione dall’Organismo italiano di contabilità (Oic) sino al 18 novembre 2024.

Pertanto, ad esempio, l’eventuale svalutazione dell’avviamento effettuata in un bilancio intermedio non può essere ripristinata in un successivo bilancio, ...