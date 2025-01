Il pignoramento nel trust si trascrive contro il trustee

Il pignoramento di immobili in trust deve essere trascritto contro il trustee, mentre è radicalmente nulla la trascrizione eseguita contro il trust. Così la Cassazione con la sentenza 34075/2024, confermando il precedente in termini di Cassazione 2043/2017, e seguendo la nota Cassazione 16605/2010, per la quale l’acquisto immobiliare dei fondi comuni di investimento va trascritto a favore della società di gestione.

Nel caso deciso la nota di trascrizione del pignoramento indica il trust nel quadro...