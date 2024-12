Il presupposto impositivo guida il «ne bis in idem»

La Cassazione, nella sentenza n. 30051/2024 delle Sezioni unite, fornisce importanti indicazioni su alcuni istituti del nuovo Statuto dei diritti del contribuente (Dlgs 219/2023).

La questione posta all’attenzione della Corte era la possibilità per l’amministrazione finanziaria di disporre un annullamento in malam partem per il contribuente, e quindi di incrementare la propria pretesa impositiva. Nel decidere la questione, molto opportunamente, la Corte si è preoccupata...