Il progressivo superamento del ruolo e la possibile compressione della tutela del contribuente

Il decreto legislativo di riordino della riscossione introduce nuove disposizioni in tema di riorganizzazione del sistema di riscossione coattiva. Nell'ottica di aderire ai criteri direttivi fissati dalla legge delega, il legislatore ha inteso disporre il progressivo superamento del ruolo, tramite l'estensione di uno strumento già conosciuto nell'ordinamento, ossia l'accertamento esecutivo. Le novità normative – in assenza di specifiche previsioni sulla loro efficacia – sono applicabili a partire dall'8 agosto 2024. La concentrazione nell'esecuzione ha come obiettivi la razionalizzazione e la velocizzazione delle procedure di riscossione. Solo il tempo dirà se il riscontro a tale novella sarà positivo o permarrà la situazione di equilibrio (o addirittura di perdita) del gettito derivante dalla riscossione coattiva.