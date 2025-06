Il servizio su misura impone l’Iva sulla posta universale

Il servizio di posta universale non può fruire dell’esenzione Iva se è offerto, in base a contratti distinti, a condizioni diverse da quelle approvate dall’autorità nazionale designata. La peculiarità del servizio di posta universale è quella di tutelare un interesse pubblico e offrire un servizio identico a tutti gli utenti che si trovano in condizioni analoghe, seppur la direttiva 97/67, che concerne le regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari, prevede la...

