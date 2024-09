Il soccidante che monetizza è proprietario del bestiame

La risposta 134/2024 dell’agenzia delle Entrate non cessa di far discutere gli addetti ai lavori. Essa ha avuto il pregio di offrire un inquadramento organico della disciplina Iva della soccida semplice, un contratto fondamentale per il settore dell’allevamento che rappresenta l’ultimo contratto associativo tipicizzato del nostro ordinamento.

Nella soccida, in base agli articoli 2170 e seguenti del Codice civile, il soccidante e il soccidario si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una...