Il socio da estromettere può non contare nei quorum di Giovanbattista Tona

Il Tribunale di Napoli ribadisce l'inderogabilità del diritto a essere convocato. Il soggetto da escludere può non rilevare a livello costitutivo e deliberativo









La delibera assembleare che dispone l’esclusione di un socio dalla società è illegittima se il socio escluso non ha ricevuto l’avviso di convocazione dell’assemblea e non è stato posto nelle condizioni di intervenire. Il principio è stato ribadito con una sentenza n. 8508 del 18 settembre scorso dalla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli, che ha dichiarato la nullità di una delibera di esclusione dalla compagine societaria di alcuni soci di una cooperativa, il cui ...