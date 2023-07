Il taglio del cuneo contributivo riduce il bonus Neet dal 60 al 20% di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Nel diffondere le istruzioni per l’applicazione dell’incentivo introdotto dal Dl 48/2023, a favore dei datori di lavoro che assumono giovani Neet (si veda Ntpluslavoro del 24 luglio), l’Inps, con la circolare 68/2023, affronta anche il tema della sua cumulabilità con altri aiuti. L’incentivo, collegato alle nuove assunzioni di Neet effettuate dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, è pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per 12 mensilità. In caso di cumulo con ...