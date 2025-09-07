Il trasferimento dal disponente decide la franchigia del trust
A seconda dei casi si applica la disciplina sulle donazioni o quella sulle successioni
L’introduzione nel nostro ordinamento della disciplina fiscale dei trust ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, ad opera del Dlgs 139/2024, obbliga ad affrontare problematiche innovative. Una di queste è rappresentata dall’individuazione degli elementi rilevanti dai quali consegue l’applicazione, ai trasferimenti realizzati mediante trust, dell’imposta sulle successioni oppure di quella sulle donazioni. Per mezzo dei trust, infatti, possono realizzarsi trasferimenti che, ai fini fiscali...