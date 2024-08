Immobili diroccati e ruderi, dal 2020 l’Imu è dovuta sull’area fabbricabile

Una delle questioni che ha dato origine a diversi dubbi interpretativi nell’applicazione dell’Imu riguarda i fabbricati “collabenti” (diroccati, ruderi, eccetera) accatastati nella categoria F/2, che ogni anno aumentano di consistenza (attualmente 620.000 unità immobiliari, secondo le ultime statistiche catastali).

Durante la vigenza dell’Ici e della vecchia Imu (in vigore fino al 2019) si è formato un orientamento giurisprudenziale di legittimità che ritiene non applicabile l’imposta. In particolare...