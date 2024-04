Immobili dei professionisti, leasing e ammortamento ancora differenziati

La revisione della disciplina del reddito di lavoro autonomo prevista dallo schema di decreto legislativo approvato dal governo non sembra attuare i principi fissati in materia dalla legge delega 111/2023, almeno per quanto riguarda gli immobili. Va ricordato, infatti, che il punto 2.2) della lettera f) dell’articolo 5, comma 1, della legge delega prevedeva «l’eliminazione della disparità di trattamento tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione in locazione finanziaria» tanto degli immobili integralmente...

