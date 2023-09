Impatriati, discordanti i pareri sulle agevolazioni di Davide Cagnoni, Angelo D'Ugo









Gli incentivi per i lavoratori che, dopo un’esperienza di studio o lavoro all’estero, decidono di trasferirsi in Italia (articolo 16, Dlgs. 147/2015) e per i docenti e ricercatori (articolo 44, Dl 78/2010), si confermano tra le norme più utili per attirare lavoratori e tutelare il patrimonio intellettuale e lavorativo italiano. In diversi casi però, si assiste a un significativo contenzioso, anche per via della prassi dell’Agenzia (circolari 17/E/2017, 33/E/2020 e risposte ad interpelli) a tratti...