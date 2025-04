Iva al 4% sull’appalto per costruire un edificio di sole abitazioni non di lusso

La domanda Una società che svolge attività edile sottoscrive un appalto per la costruzione di alcune unità immobiliari ad uso abitativo non di lusso su un terreno edificabile di proprietà di una società immobiliare. Si chiede se sia corretto applicare l’Iva al 4% sulle prestazioni derivanti dal contratto di appalto (cosiddetta Legge Tupini) anche se non vi è la presenza di unità immobiliari diverse dalle abitazioni (negozi, uffici etc.).

S. C. - Firenze

Nel caso descritto, per applicare l’aliquota Iva agevolata del 4% alle prestazioni derivanti dal contratto di appalto per la costruzione di fabbricati "Tupini", non è necessaria la presenza contemporanea di unità abitative e non abitative (negozi, uffici, ecc.). L’aliquota del 4% si applica anche se la costruzione riguarda esclusivamente unità ad uso abitazione. La voce n. 39 della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr 633/1972, prevede l’applicazione dell’aliquota Iva del 4% per le «prestazioni di...